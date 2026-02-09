Sabotaggio treni Mit | Chiederemo risarcimenti milionari ai responsabili

La Mit annuncia che chiederà risarcimenti milionari ai responsabili dei sabotaggi che stanno mettendo a rischio le Olimpiadi e le infrastrutture ferroviarie in Italia. I sabotaggi ai treni hanno scosso l’intera nazione, che ora teme ripercussioni serie. Le autorità sono al lavoro per individuare i responsabili e mettere fine a questa serie di attacchi.

Olimpiadi nel mirino: sabotaggi ferroviari, l’Italia sotto shock e la minaccia di un risarcimento milionario. Il primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stato segnato da una serie di sabotaggi coordinati alle linee ferroviarie italiane, provocando disagi significativi per migliaia di passeggeri e sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato l’intenzione di richiedere un risarcimento “milionario” ai responsabili di questi atti, definendoli di “inammissibile gravità”. La reazione del governo è stata immediata e ferma, con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha parlato di un “atto di delinquenza” e ha ipotizzato un tentativo deliberato di danneggiare l’immagine dell’Italia in un momento di grande visibilità internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia che, una volta individuati i responsabili dei recenti disagi sui treni, chiederà risarcimenti milionari.

La polizia ha aperto un’indagine dopo il sabotaggio ai treni nel nodo ferroviario di Bologna.

Il Mit precisa che una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati

Si concentrano sui resti dei dispositivi incendiari, in particolare sull'ordigno che non ha funzionato come previsto, le indagini della Digos

Una bottiglia di liquido infiammabile collegata a un timer a batteria: questi gli ordigni rudimentali utilizzati per il sabotaggio ai treni sabato a Bologna. Proprio sull'ordigno inesploso ritrovato a Castel Maggiore si stanno concentrando

