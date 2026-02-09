I treni sono stati sabotati in diverse zone senza che finora nessuno rivendicasse l’azione. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere, ma al momento non ci sono ancora arresti o sospetti ufficiali. La pista più probabile porta a gruppi anarchici insurrezionalisti, ma niente è certo. La situazione resta tesa e sotto stretta sorveglianza.

Non c'è ancora una rivendicazione ufficiale ed è l'unico tassello mancante per un'azione di sabotaggio che per il resto rimanda alla galassia anarchico-insurrezionalista. E che sta portando gli inquirenti a formulare le accuse di terrorismo e attentato al trasporto pubblico. Bottiglie con liquido accelerante, collegate a barrette infiammabili e polvere pirica, poi un timer per l'innesco per consentire agli autori di allontanarsi. Due ordigni rudimentali piazzati all'alba sui binari dell'alta velocità nel Bolognese, di cui uno rimasto inesploso, hanno mandato in tilt la circolazione dei treni nel primo giorno di Olimpiadi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sabotaggio alle ferrovie, le immagini

Approfondimenti su Ferrovie Sabotaggio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

How the French Resistance Crippled Hitler’s Railways in 1944

Ultime notizie su Ferrovie Sabotaggio

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, la Procura Bologna pronta ad aprire un fascicolo per terrorismo; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Cosa sappiamo dei guasti di sabato su alcune linee ferroviarie.

Sabotaggi alle Ferrovie, le bombe con benzina e timer copiate dai social: sono simili a quelle piazzate in Francia nel 2024Una è stata recuperata integra vicino Bologna e viene analizzata dagli artificieri della polizia: a colpire un gruppo di anarchici che si muove per l'Italia. Forse la mano è la stessa dell'attentato a ... roma.corriere.it

Olimpiadi, allerta sabotaggio: treni in tilt per l'attacco sulla Venezia-Bologna. Trovato un ordignoDoppio attacco alle ferrovie, doppio sabotaggio proprio nei giorni delle Olimpiadi. Un incendio doloso, attorno alle 5 del mattino, ha danneggiato un pozzetto di una cabina all'altezza di ... ilgazzettino.it

Tranciati i cavi delle ferrovie, iIpotesi sabotaggio sui Giochi x.com

Sabotaggio ferrovie È una protesta Su Fvg3.0 facebook