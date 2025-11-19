Crisi Polonia-Russia dopo sabotaggio a ferrovie polacche

Dopo la decisione di Varsavia di chiudere il consolato russo a Danzica, per il Cremlino le relazioni con la Polonia risultano deteriorate. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crisi Polonia-Russia dopo sabotaggio a ferrovie polacche

#U21, brutta sconfitta contro la #Polonia: l'#Italia di #Baldini si fa rimontare e perde il primato del girone. #Comuzzo... - facebook.com Vai su Facebook

Polonia, numerosi arresti per ordigno su ferrovia. Varsavia: "Terrorismo da Russia, serve risposta forte" - Le relazioni tra Russia e Polonia si sono completamente deteriorate, ha commentato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ... msn.com scrive

Polonia, danneggiata da una esplosione la ferrovia al confine con l’Ucraina. Il premier Tusk: “Atto di sabotaggio senza precedenti” - Il premier polacco parla di sabotaggio senza precedenti sulla tratta usata per gli aiuti all'Ucraina. Da ilfattoquotidiano.it

Russia-Polonia: Cremlino, relazioni assolutamente deteriorate - Le relazioni tra Russia e Polonia si sono assolutamente deteriorate. Come scrive agenzianova.com