La nazionale francese si prepara alle prossime partite di qualificazione per i Mondiali FIBA 2027. La squadra è stata annunciata e si appresta a scendere in campo per le gare di febbraio. I giocatori scelti si allenano duramente per arrivare pronti, mentre gli avversari si preparano a sfidare i transalpini in questa fase decisiva.

La finestra di febbraio dedicata alle qualificazioni per la fiba world cup 2027 definisce la composizione della nazionale francese in vista degli impegni continentali. la formazione annuncia la lista dei convocati con una presenza rilevante di giocatori provenienti dall’euroleague e con profili consolidati in ambito internazionale, pronti a contribuire all’obiettivo comune. La selezione nazionale entra in campo con cinque giocatori di euroleague tra i convocati, a cui si aggiungono elementi esperti in grado di offrire versatilità e solidità difensiva. il gruppo è stato definito tenendo conto delle necessità tattiche e della continuità di sviluppo frontale e posteriore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roster Francia per le Qualificazioni Mondiali FIBA 2027: la squadra per la finestra di febbraio

