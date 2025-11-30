Klaipeda, 30 novembre 2025 - L’ Italia regala a Luca Banchi il suo primo successo alla guida della Nazionale, al termine di una partita di grande carattere e sofferenza in casa della Lituania. Un primo tempo complicato, che aveva fatto riaffiorare i fantasmi dell’esordio contro l’Islanda, viene cancellato da una super prestazione difensiva nel secondo tempo e da un sontuoso Gabriele Procida. L’ala del Real Madrid chiude con 24 punti, di cui 18 nell’ultimo quarto. Un finale da cardiopalma, in cui il canestro decisivo è firmato da Nico Mannion, assente nella sfida di Tortona. Questo successo contro la Lituania, reduce dalla vittoria all’esordio contro la Gran Bretagna, è pesantissimo per gli azzurri: non solo infonde grande morale, ma risulta decisivo anche per la classifica del Gruppo D nelle qualificazioni ai Mondiali FIBA 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Mondiali FIBA: l'Italia vince in Lituania dopo un finale al cardiopalma