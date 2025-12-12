Pd | Comunità democratica lancia un blog Delrio ' nostra democrazia va difesa'

La Comunità Democratica del Pd annuncia il lancio di un nuovo blog, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la partecipazione interna. Delrio sottolinea l’importanza di difendere la democrazia, evidenziando come siano in atto processi di smantellamento, spesso legittimati democraticamente, che richiedono attenzione e impegno.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sta avvenendo lo smantellamento, a volte democraticamente legittimato, della democrazia nel mondo". Questa "regressione non deve solo allarmarci, ma ci costringe a reagire. Abbiamo molti mezzi per difendere la democrazia: il più potente rimane quello di mettersi all'opera". Lo scrive Graziano Delrio sul blog - online da oggi - dell'associazione Comunità democratica, insieme ai contributi degli ex-parlamentari dem Stefano Lepri e Silvia Costa, dell'economista Leonardo Becchetti tra gli altri. "Di fronte agli sconvolgimenti e al ritorno delle guerre cresce un senso di impotenza nei cittadini.

