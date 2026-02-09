Questa mattina il liceo Righi di Roma è stato vandalizzato. Alcuni muri sono stati imbrattati con scritte fasciste, tra cui la frase ‘Righi Fascista, la scuola è nostra’ e una svastica. Il preside si dice triste per questa tensione che non ha motivo di esistere. La scuola si trova nel caos, mentre gli studenti e il personale cercano di capire chi possa aver compiuto il gesto. La polizia indaga per risalire agli autori.

Raid al Liceo Righi di Roma dove questa mattina sono apparse scritte fasciste: sul muro del liceo è stata vergata con spray nero la frase ‘Righi Fascista, la scuola è nostra’ e una svastica. “Purtroppo abbiamo dovuto constatare stamattina, poco prima delle 8, che ignoti durante il fine settimana, probabilmente ieri notte, si sono introdotti a scuola e hanno creato dei danni notevoli – ha detto il preside Giovanni Cogliandro – Hanno svuotato tutti gli estintori, sporcando pesantemente tutte le classi del plesso di via Boncompagni, e soprattutto creando danni al materiale scolastico, e francamente questo è il gesto più grave, danneggiando il materiale dei nostri studenti e professori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, vandalizzato il liceo Righi. Il preside: "Tristi per questa tensione immotivata"

