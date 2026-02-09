Ghilardi Roma chance col Cagliari e non solo | può scattare l’obbligo di riscatto! I dettagli

Domani Ghilardi potrebbe ufficialmente diventare un giocatore del Cagliari. La partita contro i sardi potrebbe essere quella decisiva, con l’obbligo di riscatto che potrebbe scattare subito dopo. Dopo un periodo in cui sembrava destinato a lasciare, il difensore si è preso il suo spazio in modo rapido e deciso.

Douglas Luiz, in campo solo per cinque minuti nella sfida tra Nottingham e Tottenham, è al centro di un approfondimento sulla possibilità di riscatto dalla Juventus.

Nico Gonzalez potrebbe presto diventare un giocatore della Juventus, a seconda delle presenze accumulate in questa stagione.

Roma-Cagliari, c’è il verdetto su Hermoso e Dybala! Novità ZaragozaRoma Cagliari - Novità importanti in casa Roma verso il match col Cagliari: c'è la decisione finale su Hermoso e Dybala, occhio anche a Zaragoza ... fantamaster.it

Roma, problema al piede per Hermoso: tocca a Ghilardi. Dybala ancora outC’è una sorta di filo rosso che unisce Ghilardi e il Cagliari. Due mesi fa – con alle spalle una sola partita da titolare da agosto a dicembre – era stato il ... ilmessaggero.it

La Roma affronta il Cagliari per conquistare tre punti fondamentali per la lotta Champions. Chi schierereste titolare nella sfida di lunedì: Ghilardi o Ziolkowski Diteci la vostra sotto nei commenti #romacagliari #SerieA #ASRoma #RomanewsEU #champ facebook

#UdineseRoma 1-0 70 | Another sub for Roma: Ghilardi Hermoso #ForzaUdinese #AlèUdin x.com