A Roma la mostra Bernini e i Barberini dal 12 febbraio

A Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano la mostra “Bernini e i Barberini” dal 12 febbraio al 14 giugno 2026. L’esposizione offre un approfondimento su uno dei momenti chiave della nascita del Barocco, concentrandosi sull’opera di Gian Lorenzo Bernini e il ruolo della famiglia Barberini. Un’opportunità per conoscere meglio il contesto storico e artistico di quell’epoca fondamentale.

Alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, dal 12 febbraio al 14 giugno 2026 arriva la grande mostra ’Bernini e i Barberini’, dopo lo straordinario successo di Caravaggio 2025. Nella cornice di palazzo Barberini la mostra curata da Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi indaga sul rapporto speciale tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, suo primo e più decisivo committente, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano VIII. La mostra è realizzata con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo e con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. La mostra offre un’occasione inedita per ripensare la nascita del Barocco attraverso la lente privilegiata del dialogo personale e intellettuale tra Bernini e papa Urbano VIII, figure chiave nell’affermazione del linguaggio artistico del loro tempo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

