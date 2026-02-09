Ho deciso di fare la spesa in modo diverso e sono riuscito a risparmiare parecchio. Ho comprato detersivi e cibo per un totale di 102 euro, ma alla fine ho pagato solo 12 euro. Come funziona? Anticipo i soldi alla cassa e poi ricevo indietro una parte dopo alcune settimane. Grazie ai cashback, nel 2024 ho acquistato prodotti per oltre 500 euro senza spendere tutto. È un sistema che permette di risparmiare, basta sapere come usarlo bene.

Com’è possibile? Merito dei cashback, iniziative promozionali sfruttando le quali lo scorso anno ho comprato quasi gratis detersivi, prodotti per l’igiene personale e persino cibo per un valore complessivo di 534 euro. Un buon modo per risparmiare facendo la spesa. La dinamica è semplice: compri oggi i prodotti oggetto dell’iniziativa ed entro 150 giorni ricevi indietro i tuoi soldi. E arrivano davvero: da qualche tempo il mio conto corrente è un tripudio di piccoli bonifici: 2,99 euro, 3 euro, 5 euro, 15 euro. Tutti arrivati con una puntualità disarmante. Come risparmiare facendo la spesa? Grazie ai cashback La prima volta che l'ho raccontato ai miei familiari o a qualche amica a cena, qualcuno ha sorriso con aria scettica: «Sì, vabbè, ma chissà che giro di dati sensibili», «Figurati se poi ti rimborsano davvero». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Risparmiare facendo la spesa: ho comprato detersivi e cibo per un valore di 102 euro e ne ho pagati solo 12. Ecco cosa sono e come funzionano davvero i cashback

