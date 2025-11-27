Amici ex vincitore confessa | Ho comprato una macchina e l' ho lanciata contro un camion Poi ho vinto 200.000 euro

Ex vincitore di Amici, ma anche ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Lui è Moreno Donadoni, o più semplicemente Moreno. In un'intervista rilasciata a “No Lies Podcast” ha rivelato, tra le altre cose, come ha speso i soldi vinti con la vittoria nel programma condotto da Maria De Filippi (era il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Amici, ex vincitore confessa: "Ho comprato una macchina e l'ho lanciata contro un camion. Poi ho vinto 200.000 euro"

"Ho aiutato la mia famiglia" Moreno, ex vincitore di Amici nella categoria canto nel 2013, ha raccontato di aver aiutato la sua famiglia con i soldi vinti nel talent show, non nascondendo le difficoltà incontrate nel mondo del rap dopo il programma. - facebook.com Vai su Facebook

