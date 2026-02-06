Carlo Buccirosso conquista ancora Cassino | quarto sold out al Teatro Manzoni con Qualcosa è andato storto

Carlo Buccirosso conquista ancora Cassino. Al Teatro Manzoni, ieri sera, il pubblico ha riempito ancora una volta la sala, esaurendo i biglietti. Quarto sold out di fila per l’attore napoletano, che ha portato in scena “Qualcosa è andato storto”. Risate a crepapelle e applausi scroscianti hanno accompagnato tutta la serata, dimostrando che il suo umorismo riesce a catturare il pubblico di Cassino come poche volte.

Carlo Buccirosso ha centrato l'obiettivo anche a Cassino: scatenare l'ilarità collettiva e, allo stesso tempo, lasciare più di uno spunto di riflessione da portare con sé a fine serata. Carlo Buccirosso segna il suo quarto sold out al Teatro Manzoni di Cassino. Applausi per "Qualcosa è andato storto", specchio di ilarità, vizi e virtù. Scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso. E si vede, soprattutto per la puntigliosa ricerca della perfezione sul palco. "Qualcosa è andato storto", la commedia andata in scena al Teatro Manzoni di Cassino, aveva registrato il tutto esaurito già da molte settimane ed è il quarto sold out consecutivo nello stesso teatro.

