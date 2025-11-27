Colpisce la ex alle spalle a coltellate arrestato a Firenze

FIRENZE – Colpisce la ex a coltellate, arrestato. Nella serata di martedì (25 novembre) i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo, residente nel Mugello, per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex coniuge. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe raggiunto la ex moglie dopo averla convinta con un pretesto a incontrarlo fuori casa, in via Solferino. Alla vista della donna, l’avrebbe aggredita alle spalle con un coltello, colpendola più volte al volto. Le urla della vittima avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni passanti che, intervenuti, avrebbero messo in fuga dell’aggressore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

