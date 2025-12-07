Nuovo Forum | primo incontro con i cittadini Percorso condiviso

Una sala consiliare gremita ha assistito ieri alla presentazione del nuovo Forum 3.0 e della futura biblioteca comunale. Il sindaco Marcello Moretti, l’assessora ai lavori pubblici Eva Coisson e l’architetto Roberto Denti (studio Arteas) hanno illustrato nel dettaglio il primo stralcio dell’intervento, che prevede la ristrutturazione del Forum e la realizzazione della biblioteca al piano terra. Molte le domande e le osservazioni da parte del pubblico, che al termine si è dichiarato soddisfatto della chiarezza della presentazione e della possibilità di confrontarsi direttamente con amministratori e progettisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

