Moviola Serie A l’analisi di Rocchi a Open Var | Milan Verona? Rigore chiaro! Mancano a Genoa e Cagliari Sul gol di Davis due falli ma decisione in buona fede

Nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni episodi arbitrali recenti, tra cui il rigore chiaro nel match Milan-Verona e le decisioni su Genoa e Cagliari. Rocchi ha inoltre commentato i due falli sul gol di Davis, ritenuti decisioni in buona fede, e ha approfondito altri casi chiave della recente giornata di campionato.

Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A - Giusta espulsione nel derby di Roma In attesa del monday night tra Napoli e Pisa, la quarta giornata ... calciomercato.it

La moviola dell’ultima giornata di Serie A, gli episodi: dall’espulsione di Kalulu al rigore dato e poi tolto alla Roma - Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. blitzquotidiano.it

Moviola Atalanta Inter, l’episodio chiave del match di Serie A x.com

Moviola Atalanta Inter, l'episodio chiave del match di Serie A - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.