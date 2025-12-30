Moviola Serie A l’analisi di Rocchi a Open Var | Milan Verona? Rigore chiaro! Mancano a Genoa e Cagliari Sul gol di Davis due falli ma decisione in buona fede

Nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni episodi arbitrali recenti, tra cui il rigore chiaro nel match Milan-Verona e le decisioni su Genoa e Cagliari. Rocchi ha inoltre commentato i due falli sul gol di Davis, ritenuti decisioni in buona fede, e ha approfondito altri casi chiave della recente giornata di campionato.

Moviola Serie A, l'analisi di Rocchi a Open Var. Il designatore degli arbitri ha parlato anche dei casi di Milan Verona, Torino Cagliri e Roma Genoa Nel corso dell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha passato in rassegna alcuni degli episodi arbitrali più

