Riforma pensioni 2026 | Fornero difende la sua manovra | ‘Era necessaria’

Elsa Fornero ha spiegato che la riforma pensioni del 2011 è stata necessaria per risanare le finanze pubbliche, sottolineando come le misure siano state motivate da esigenze economiche piuttosto che da scelte ideologiche. La ex ministra ha ricordato che il sistema previdenziale dell'epoca richiedeva interventi urgenti per evitare un collasso finanziario. La discussione si concentra ora sulla possibile revisione di quelle norme nel prossimo intervento legislativo.

A oltre dieci anni dall’introduzione della riforma previdenziale del 2011, Elsa Fornero torna a spiegare le ragioni e gli effetti di quell’intervento, ribadendo come la legge non sia nata da un’impostazione ideologica, ma da una necessità economica e finanziaria. In più passaggi dell’intervista, l’ex ministra del Lavoro sottolinea che la riforma fu una risposta obbligata alla crisi del debito sovrano e alle pressioni dei mercati finanziari. “La riforma era necessaria, tant’è che era stata promessa dal precedente governo come condizione per il soccorso della BCE a evitare la crisi del debito sovrano italiano”, ricorda Fornero, spiegando che l’aumento dello spread e il rischio di insolvenza rendevano inevitabile un intervento strutturale sul sistema pensionistico. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

