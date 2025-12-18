Pensioni | Boccia ' destra minacciava sotto casa la Fornero ora è ben oltre sua riforma'
Le polemiche sulle pensioni continuano a infuriare, rivelando tensioni e strumentalizzazioni politiche. Dopo le minacce rivolte alla Fornero, la discussione si è spostata ben oltre le sue riforme, mettendo in luce una situazione politica sempre più complessa e polarizzata. Un quadro che evidenzia come il tema delle pensioni sia diventato un campo di battaglia tra diverse fazioni, con ripercussioni sulla credibilità delle istituzioni.
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso all'interno della maggioranza. L'emendamento del governo sulle pensioni, presentato in Senato dal ministro leghista Giorgetti ora viene contestato dal leghista Salvini. La manovra che stanno preparando, e di cui non conosciamo ancora il testo definitivo, è la prova del fallimento di questo governo". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Dieci anni fa andavano vergognosamente sotto casa della ministra Fornero per protestare contro la sua riforma delle pensioni e ieri hanno presentato un emendamento che va ben oltre quella riforma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Elsa Fornero propone la sua ricetta per lavoro e pensioni: ma gli italiani non dimenticano la sua riforma lacrime e sangue
Leggi anche: E la Fornero si vendicò di Salvini, Meloni & Co (e un po’ ha ragione): la sua riforma rimane salda, per le pensioni non cambia nulla, anzi si peggiorerà
Pensioni: Boccia, 'destra minacciava sotto casa la Fornero, ora è ben oltre sua riforma' - L’emendamento del governo sulle pensioni, presentato in Senato dal ministro leghista Giorgett ... lanuovasardegna.it
Manovra: Boccia, governo bugiardo su pensioni ha preso in giro italiani - "Il governo Meloni con questa manovra ha dimostrato di essere un governo bugiardo che ha preso in giro gli italiani. ansa.it
CGIL BOCCIA LA MANOVRA, IMPOPOLARE E INIQUA Maxi-emendamento peggiorativo: saccheggio del Pnrr, inasprimento delle norme sulle pensioni, finta lotta all’evasione, si colpiscono gli assicurati non le assicurazioni https://www.collettiva.it/coperti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.