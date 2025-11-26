Rifiuti abbandonati forlivesi in prima linea contro il degrado | oltre 800 segnalazioni sull' app Rilfedeur

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadini sempre più attivi nel segnalare problematiche ambientali. I dati del 2025 relativi alle segnalazioni ambientali ricevute attraverso Rilfedeur, il servizio del Comune di Forlì che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate tramite web o app dedicata, raccontano di una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Rifiuti abbandonati: nuovi controlli - Nemmeno il lockdown ha fermato, purtroppo, le cattive abitudini di coloro che inquinano l’ambiente, impattando negativamente anche sul decoro della città; infatti, nonostante le limitazioni agli ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Abbandonati Forlivesi Prima