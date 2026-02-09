Resi Amazon ultimo giorno per restituire gli acquisti di novembre e dicembre

Oggi è l’ultimo giorno per restituire gli acquisti fatti su Amazon tra novembre e dicembre. Se hai acquistato articoli di moda, alimenti, bellezza o giardino tra il 1° novembre 2025 e il 25 dicembre 2025, devi agire in fretta. Dopo oggi, non sarà più possibile rispedire i prodotti e ottenere un rimborso. La scadenza riguarda tutte le restituzioni effettuate in questo periodo, quindi chi ha ancora articoli da rispedire deve affrettarsi.

