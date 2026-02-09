Resi Amazon ultimo giorno per restituire gli acquisti di novembre e dicembre
Oggi è l’ultimo giorno per restituire gli acquisti fatti su Amazon tra novembre e dicembre. Se hai acquistato articoli di moda, alimenti, bellezza o giardino tra il 1° novembre 2025 e il 25 dicembre 2025, devi agire in fretta. Dopo oggi, non sarà più possibile rispedire i prodotti e ottenere un rimborso. La scadenza riguarda tutte le restituzioni effettuate in questo periodo, quindi chi ha ancora articoli da rispedire deve affrettarsi.
Scade oggi, sabato 31 gennaio 2026, il termine ultimo per restituire ad Amazon gli acquisti effettuati tra il 1° novembre 2025 e il 25 dicembre 2025, riguardando principalmente articoli di Moda, Alimenti, Bellezza e Giardino. Questa scadenza annuale rappresenta un momento cruciale per i consumatori che hanno approfittato delle offerte natalizie e desiderano completare il processo di reso, regolando eventuali necessità o cambi di idea dopo le festività. La gestione di questo flusso di resi rappresenta una sfida logistica significativa per l’azienda, ma anche un’opportunità per valutare la soddisfazione del cliente e ottimizzare i servizi offerti.🔗 Leggi su Ameve.eu
