Rennes Beyer esonerato | procedimento disciplinare per allenatore e staff

Rennes affronta una fase di forte turbolenza dopo una sconfitta pesante che ha accelerato decisioni strutturali all’interno della dirigenza. La débâcle sul campo del Lens ha portato all’esonero immediato di Habib Beye, con l’apertura di un procedimento disciplinare non solo nei suoi confronti ma anche verso lo staff tecnico. Il club affronta una gestione interna della situazione, mentre la squadra cerca di ritrovare una fisionomia equilibrata in una stagione finora in fase di crisi. La recente débâcle coincide con la quarta sconfitta consecutiva in Ligue 1 e con una situazione di vulnerabilità che ha evidenziato fragilità nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

