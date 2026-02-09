Referendum Consulta o Tar | ecco le possibili strade per i ricorsi

Il Comitato dei 15, che ha promosso il referendum sulla giustizia, sta pensando a cosa fare ora. Dopo che il Consiglio dei Ministri ha cambiato il testo del quesito, il comitato sta valutando se presentare ricorso. Le date del voto, il 22 e 23 marzo, sono rimaste le stesse, ma la questione legale resta aperta.

Il Comitato dei 15, promotore del referendum sulla giustizia, valuta le prossime mosse dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di modificare il quesito, mantenendo però confermate le date del voto al 22 e 23 marzo. Le opzioni sul tavolo sono il ricorso alla Corte Costituzionale o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), mentre non è esclusa la possibilità di concentrarsi sulla campagna referendaria, rinunciando a ulteriori battaglie legali. La vicenda solleva interrogativi sulla tempistica della campagna elettorale e sull’esercizio della sovranità popolare. Dopo la riformulazione del quesito da parte della Cassazione, il Comitato aveva espresso fiducia in una nuova data per il referendum.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Referendum Consulta Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta Dopo 25 giorni di raccolta, è stato raggiunto il quorum di 500. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Referendum Consulta Argomenti discussi: Referendum giustizia: le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: REFERENDUM, CONSULTA O TAR: ECCO LE POSSIBILI STRADE PER I RICORSI; La Cassazione modifica il quesito del referendum sulla giustizia: vince il no, rebus sulla data; Consulta o Tar, le possibili strade per i ricorsi. Consulta o Tar, le possibili strade per i ricorsiNel caso in cui il Comitato optasse per una nuova istanza che faccia ripartire da oggi i termini di cinquanta giorni per la campagna referendaria, le due strade percorribili sono il ricorso al Tar o ... ansa.it Referendum, Consulta o Tar: ecco le possibili strade per i ricorsiI promotori potrebbero anche desistere dal prolungare la battaglia legale per concentrarsi sulla campagna in vista del voto del 22 e 23 marzo ... msn.com IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «REFERENDUM, CONSULTA O TAR: ECCO LE POSSIBILI STRADE PER I RICORSI» x.com Oggi c'è stato l'incontro informativo sul referendum nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore grazie alla Consulta Giovanile di Spoltore la voglia di saperne di più è tanta Informarsi è il primo passo per partecipare attivamente e oggi lo abbiamo fat facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.