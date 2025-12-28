Il gesto di Alena Seredova quando vede suo figlio Louis Thomas Buffon entrare in campo contro la Juve

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alena Seredova immortalata dalle telecamere nel momento in cui suo figlio Louis Thomas Buffon entra in campo col Pisa per affrontare la Juventus. Il suo gesto non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: ? Alena Seredova e la Nostalgia per il Figlio Louis Thomas Buffon

Leggi anche: Alena Seredova difende il figlio Louis Thomas Buffon, accusato di essere un nepo baby: «La gente può essere cattiva, gli auguro di fregarsene dei commenti stupidi»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Louis Thomas Buffon, debutto in Coppa Italia. Il dolcissimo gesto di Alena Seredova - Compirà diciotto anni solo il prossimo dicembre ma Louis Buffon - corrieredellosport.it

Alena Seredova: «Per giocare con i miei figli, quando erano piccoli, prendevo lezioni private di calcio» - Veder correre suo figlio in campo, con la maglia della Serie A, è un’emozione che Alena Seredova non dimenticherà facilmente. vanityfair.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.