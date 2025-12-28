Il gesto di Alena Seredova quando vede suo figlio Louis Thomas Buffon entrare in campo contro la Juve
Alena Seredova immortalata dalle telecamere nel momento in cui suo figlio Louis Thomas Buffon entra in campo col Pisa per affrontare la Juventus. Il suo gesto non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: ? Alena Seredova e la Nostalgia per il Figlio Louis Thomas Buffon
Leggi anche: Alena Seredova difende il figlio Louis Thomas Buffon, accusato di essere un nepo baby: «La gente può essere cattiva, gli auguro di fregarsene dei commenti stupidi»
Louis Thomas Buffon, debutto in Coppa Italia. Il dolcissimo gesto di Alena Seredova - Compirà diciotto anni solo il prossimo dicembre ma Louis Buffon - corrieredellosport.it
Alena Seredova: «Per giocare con i miei figli, quando erano piccoli, prendevo lezioni private di calcio» - Veder correre suo figlio in campo, con la maglia della Serie A, è un’emozione che Alena Seredova non dimenticherà facilmente. vanityfair.it
Buon Natale dalla nostra grande famiglia A Natale la palla ovale non è solo gioco: è un gesto che unisce, è una mano che cerca un’altra mano, è fiducia che viaggia di cuore in cuore. In questo passaggio continuo c’è tutto ciò che siamo: il sostegno de - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.