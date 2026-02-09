Rc Auto | Prezzi in Rialzo del 5% a Febbraio Trend Contrario agli Incidenti Napoli e Prato a Rischio

A febbraio 2026, i prezzi delle assicurazioni auto sono aumentati del 5% rispetto al mese precedente. Questa crescita si sta verificando mentre il numero di incidenti resta stabile o diminuisce, creando un paradosso che preoccupa gli automobilisti. Napoli e Prato sono tra le città più in difficoltà, con molte polizze che salgono di prezzo più della media nazionale. La situazione mette in discussione le politiche di mercato e i costi che le compagnie applicano ai clienti.

Rc Auto: La Spirale dei Costi Ignora il Trend degli Incidenti, Napoli e Prato in Allarme. Il mercato delle assicurazioni auto in Italia è attraversato da una fase di crescita dei prezzi che desta preoccupazione, con un aumento medio delle tariffe pari al 5% registrato a febbraio 2026. Questo incremento, rilevato in data odierna, si verifica in un contesto di relativa stabilità, se non addirittura di diminuzione, del numero di incidenti stradali, sollevando interrogativi sulla reale correlazione tra rischio e costo delle polizze. La situazione attuale impone un'analisi approfondita delle dinamiche che governano il settore assicurativo e delle possibili conseguenze per consumatori e imprese.

