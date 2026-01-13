Open Var | contro il Napoli c’erano sia il rigore per il Verona che per l’Inter anzi doveva essere ammonito Rrahmani

Nella recente puntata di Open Var, si è analizzato l’episodio chiave nel confronto contro il Napoli, con particolare attenzione ai due penalty assegnati a Verona e Inter. In studio, Andrea De Marco, rappresentante del designatore Rocchi, ha fornito approfondimenti sulla gestione delle decisioni arbitrali e sulle situazioni di gioco che hanno suscitato discussioni. Un’analisi puntuale e obiettiva per comprendere meglio i criteri adottati nel corso della partita.

È arrivata l'attesissima puntata di Open Var. In studio c'era Andrea De Marco in rappresentanza del designatore Rocchi. Bisognava analizzare gli episodi delle ultime due giornate. E per la commissione arbitrale c'erano sia il rigore del Verona che dell'Inter contro il Napoli ed era da annullare la rete di Hojlund contro il Verona. In più, a Milano, andava ammonito Rrahmani per lo step on foot su Mkhitaryan. Napoli-Verona Open Var mostra la lunga revisione del Var Marchetti per il fallo di mano di Buongiorno in area. E in effetti valutando due cose: se il tocco di mano avviene sopra o meno alla spalla e se ci sia stato fallo da parte del veronese che si intreccia con Buongiorno.

Open Var, De Marco: "Giusto concedere il rigore all'Inter: è step on foot" - Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha fatto luce sugli episodi più ... msn.com

Rigore Inter, furia Conte contro Doveri: "Vergogna". Per lo stesso fallo non dato rigore a Conceiçao in Lazio-Juve. E Rocchi a Open Var... - Napoli: al 70’, l’arbitro Doveri concede il rigore a favore dei nerazzurri sul risultato di 1- tuttojuve.com

Open Var: contro il Napoli c’erano sia il rigore per il Verona che per l’Inter, anzi doveva essere ammonito Rrahmani La trasmissione di Dazn: “non c'era fallo su Buongiorno in occasione dal fallo di mano. La revisione è lunga per essere sicuri. Giusto annullare - facebook.com facebook

È auspicabile durante il prossimo open var una spiegazione convincente: rigore sì rigore no. Con una presenza inquietante a Lissone dello stesso varista (Di Paolo) che inventò il fuorigioco geografico in Milan-Napoli di anni fa. Doveri promosso, Mariani rima x.com

