Radioterapia | fiducia alta nel trattamento ma il supporto emotivo è cruciale per i pazienti oncologici

La maggior parte dei pazienti oncologici in Italia si sente sicura con la radioterapia, che viene percepita come efficace da oltre nove persone su dieci. Tuttavia, molti di loro sottolineano che il supporto emotivo è fondamentale durante il percorso di cura. La richiesta di ascolto e assistenza psicologica sta crescendo, anche se ancora non sempre viene garantita.

La radioterapia oncologica si conferma una cura percepita come sicura da oltre nove pazienti su dieci in Italia, ma emerge con forza un crescente bisogno di supporto emotivo. Un'indagine condotta da AstraRicerche e AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica) rivela che quasi la metà dei pazienti oncologici affronta principalmente la preoccupazione legata alla malattia, più che gli aspetti tecnici della terapia. I risultati sono stati presentati in occasione del Congresso Nazionale AIRO e diffusi in concomitanza con la Giornata mondiale contro il cancro. Il dato di fiducia nella radioterapia è elevato: il 92% dei pazienti si dichiara molto o abbastanza sicuro della tecnologia utilizzata nel trattamento.

