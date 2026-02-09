Quell' anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini | Perché nessuno interviene davvero?

Un anziano invalido è stato aggredito da un gruppetto di ragazzini sul bus 721 Amat. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i testimoni che si chiedono perché nessuno sia intervenuto per fermare l’aggressione. La situazione dura ormai da giorni, con i passeggeri preoccupati per la sicurezza e la mancanza di controlli efficaci lungo questa tratta.

Riceviamo e pubblichiamo:Da giorni si verifica una situazione preoccupante e inaccettabile lungo la linea bus 721 Amat. Un signore anziano, invalido e con gravi difficoltà motorie (si sposta solo con una stampella), senza fissa dimora e ospite di un dormitorio, passa le sue giornate intere sul.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

