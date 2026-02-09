Quell' anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini | Perché nessuno interviene davvero?

Un anziano invalido è stato aggredito da un gruppetto di ragazzini sul bus 721 Amat. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i testimoni che si chiedono perché nessuno sia intervenuto per fermare l’aggressione. La situazione dura ormai da giorni, con i passeggeri preoccupati per la sicurezza e la mancanza di controlli efficaci lungo questa tratta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.