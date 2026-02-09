Quell' anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini | Perché nessuno interviene davvero?
Un anziano invalido è stato aggredito da un gruppetto di ragazzini sul bus 721 Amat. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i testimoni che si chiedono perché nessuno sia intervenuto per fermare l’aggressione. La situazione dura ormai da giorni, con i passeggeri preoccupati per la sicurezza e la mancanza di controlli efficaci lungo questa tratta.
Riceviamo e pubblichiamo:Da giorni si verifica una situazione preoccupante e inaccettabile lungo la linea bus 721 Amat. Un signore anziano, invalido e con gravi difficoltà motorie (si sposta solo con una stampella), senza fissa dimora e ospite di un dormitorio, passa le sue giornate intere sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su linea bus 721 Amat
Volla, 13enne rapinato da un coetaneo e aggredito da un gruppo di ragazzini: ricoverato al Santobono
Frosinone, anziano aggredito per 20 euro, salvato da un carabiniere fuori servizio
Era Giuseppe Arabia quello visto da una spettatrice a Milano C’è una forte somiglianza, secondo i familiari dell'anziano scomparso da #Cosenza la Vigilia di Natale di sette anni fa. L’uomo è stato ripreso in Corso Buenos Aires nei giorni scorsi. Se non è lui, s facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.