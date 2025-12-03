Frosinone anziano aggredito per 20 euro salvato da un carabiniere fuori servizio

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno arrestato un uomo di 41 anni, cittadino ghanese residente a Cassino e domiciliato a Santa Lucia, per furto con strappo ai danni di un anziano pensionato. Fondamentale l’intervento di un militare che, pur non ancora in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

