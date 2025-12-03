Frosinone anziano aggredito per 20 euro salvato da un carabiniere fuori servizio

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno arrestato un uomo di 41 anni, cittadino ghanese residente a Cassino e domiciliato a Santa Lucia, per furto con strappo ai danni di un anziano pensionato. Fondamentale l’intervento di un militare che, pur non ancora in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Nella serata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo hanno arrestato un cittadino straniero di 41 anni, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di un anziano pensionato. Intorno alle 16.00 un militare, appena giunto nei pressi

