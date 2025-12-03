Rapito dai finti agenti E’ stato chiesto un riscatto

Prato, 3 dicembre 2025 – Sarebbero pervenute alcune richieste di riscatto alla moglie di Yixian Yang, il cinese di 46 anni, originario dello Zhejiang e residente a Empoli, sparito nel nulla domenica all’alba mentre usciva da un locale di Prato. Il rapimento dell’uomo è stato denunciato dalla moglie e da un amico. proprio alla donna, assistita dall’avvocato Tiziano Veltri, ieri sarebbero arrivate delle richieste di riscatto che, per il momento, gli investigatori ritengono attendibili. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Prato Luca Tescaroli. Secondo quanto ricostruito fino a ora, Yixian Yang sarebbe indagato in Cina con l’accusa di aver svolto scommesse tramite il canale social We chat, con un giro di circa 6 milioni di euro di profitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

