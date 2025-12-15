Puglia trekking il bosco delle Pianelle

Domenica 21 dicembre, la Puglia Trekking propone un'escursione nel Bosco delle Pianelle, un'area naturale ricca di querce, ciclamini e gallerie di carpini. Un percorso ideale per scoprire la flora, la fauna e le tracce degli animali selvatici, offrendo un'esperienza immersiva tra natura e biodiversità. L'appuntamento è alle 09.30 per vivere una giornata all'insegna della scoperta e del rispetto ambientale.

