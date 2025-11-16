Si schianta contro il muro nel viadotto dei Lavatoi | 31enne con tasso alcolico quasi tre volte oltre il limite

Quicomo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre a Como, lungo il viadotto dei Lavatoi, in zona Muggiò. Poco dopo le 00.40 una vettura è finita contro il muro laterale della carreggiata, per cause ancora da chiarire. Secondo quanto è stato possibile ricostruire aveva il tasso alcolico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

