Proposte concrete per far volare alto l’industria aerospaziale italiana La recensione di Spagnulo

L’industria aerospaziale italiana ha bisogno di proposte concrete per crescere davvero. Il nuovo libro di Gori e Sannini propone soluzioni chiare e pratiche per rafforzare il settore. La recensione analizza come sfruttare meglio i poli industriali e le startup, puntando su innovazione e collaborazione. Ora, l’obiettivo è tradurre queste idee in azioni concrete per far volare alto il settore.

L'industria spaziale italiana è un ecosistema variegato ma di fatto strutturato in pochi grandi poli industriali e una rete dinamica di piccole e medie imprese, startup e centri di eccellenza, ed è in questo contesto che si addentra il libro "Volare alto: sostenere la crescita dell'industria aerospaziale in Italia", scritto da Leonella Gori e Alessandro Sannini. Il testo prova con lucidità e rigore a mettere in luce sia le sfide che le opportunità del sistema industriale italiano attraverso un elaborato che potremmo definire a metà tra l'accademico, l'analisi economica e il policy paper. Si tratta di un libro corale scritto a quattro mani dagli autori che si propone di affrontare in modo sistematico in particolare il tema della Space economy italiana, collocandola tra geopolitica, struttura industriale, analisi economico-finanziaria e scelte strategiche di policy.

