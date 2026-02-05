Patto green sull’industria le 30 proposte di Legambiente

Domani Legambiente presenterà un nuovo piano per spingere la ripresa dell’industria italiana. L’associazione propone 30 interventi concreti, concentrandosi su sei settori principali. L’obiettivo è far ripartire la manifattura con un’attenzione speciale all’ambiente, puntando su soluzioni sostenibili e innovative. La proposta vuole essere un impulso diretto alle aziende e alle istituzioni, senza giri di parole.

Legambiente lancia un patto green per rilanciare la manifattura italiana, partendo dai settori chiave declinati in 30 proposte e sei pilastri industriali. “L’Italia deve investire su un’ambiziosa politica industriale puntando su decarbonizzazione, innovazione e competitività – è il cuore del messaggio di Legambiente – per occupare, prima di altri, il mercato globale delle tecnologie green. Serve un patto per l’industria italiana pulita, guardando anche alle esperienze già in campo nel nostro Paese”. Sono 39 le realtà ritenute più innovative dell’industria italiana censite da Legambiente dal 2023 a oggi in 12 Regioni con la campagna dedicata, ‘I cantieri della transizione ecologica’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Patto green sull’industria, le 30 proposte di Legambiente Approfondimenti su Legambiente Patto Urso sull’industria: “Occorre strategia per affrontare la sostenibilità green Il ministro Adolfo Urso ha parlato mercoledì all’evento “L’Italia in Cantiere” di Legambiente. Da agroecologia a bioeconomia, da Legambiente 30 idee per rilancio green Questa mattina a Roma, Legambiente ha presentato 30 idee per rilanciare il settore green. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Legambiente Patto Argomenti discussi: Meloni, patto Italia-Germania: focus su burocrazia e automotive. Patto industria pulita/ In totale 75% di aiuti, come saranno distribuiti?Il patto per un'industria pulita garantisce fino al 75% di aiuti destinati alle imprese, purché si rispettino delle regole. Grazie al recente patto per una industria pulita le imprese potrebbero ... ilsussidiario.net TRANSIZIONE GREEN – Verso una roadmap sostenibile L’Ordine degli Ingegneri di Treviso, il Rotary Club Treviso e il Patto Europeo per il Clima promuovono il convegno “Transizione green – verso una roadmap sostenibile”, un appuntamento dedicato al facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.