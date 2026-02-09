Pronostico Crystal Palace-Burnley | è arrivata la svolta

Mercoledì sera il Crystal Palace cerca una vittoria fondamentale contro il Burnley nella ventiseiesima giornata di Premier League. La squadra di casa ha bisogno di punti per risalire la classifica e cambiare rotta dopo mesi difficili. La partita, in programma alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv e si preannuncia ricca di emozioni. I tifosi sperano in una svolta, mentre gli ospiti cercano di consolidare il loro posizionamento in classifica.

Crystal Palace-Burnley è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Un colpaccio vero e proprio dopo mesi d’inferno. Un colpaccio anche inaspettato visto quello che era il cammino interno del Brighton. Ma il Palace è riuscito a vincere una partita dopo tantissimo tempo e adesso spera di aver trovato la svolta della propria stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che i problemi erano mentali, la rosa che ha a disposizione il tecnico dei padroni di casa, Glasner, ha sicuramente un valore diverso rispetto alla classifica occupata fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

