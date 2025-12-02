Pronostico Burnley-Crystal Palace | sentenza contro le neopromosse
Burnley-Crystal Palace è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La corsa alla salvezza del Burnley è davvero complicata. E adesso arriva un Palace che ha dei numeri impressionati. Intanto: gli ospiti non perdono tre partite di fila con Glasner in panchina dall’ottobre dello scorso anno. Ma non solo, la squadra che negli ultimi mesi ha vinto due trofei in Inghilterra ha uno score impressionante contro formazioni neopromosse. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
