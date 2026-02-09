Promozione Sorpasso Masi a Castelfranco La decide il solito Maistrello
La partita tra Castelfranco e Masi si conclude con una vittoria per 2-1 degli ospiti. Il gol decisivo arriva grazie a Maistrello, che decide il match nel finale. Il Castelfranco prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio. La squadra di casa si fa avanti, ma alla fine deve arrendersi ai sorpassi pericolosi degli avversari.
V. Castelfranco 1 Masi-Voghiera 2 V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Testa, Mazzocchi (28’ st Gargiulo), Beqiraj, Benkhouail, Romanciuc, Ndiaye, Bartolini (13’ st Palmieri), Marchesi (26’ st Tine), Rispoli, Angoh (13’ st Landini). All.: Rizzo. MASI-VOGHIERA: Straforini, Benini (37’ st Broccoli), Sarto, Di Domenico, Nanfack, Barbieri, Giberti, Mahmoudi (45’ st Mazzoni), Maistrello, Jawneh, Simeoni (15’ st Zappaterra). All.: Ferrari. Arbitro: Fogacci di Bologna. Reti: 9’ pt Aut. Testa (V), 20’ st rig. Landini (V), 34’ st Maistrello (M). Note: ammoniti: Benkhouail (V), Ndiaye (V), Landini (V), Benini (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
