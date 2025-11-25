Prevenzione della violenza di genere coi carabinieri al liceo scientifico ' Armando Diaz'
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo Scientifico “Armando Diaz” di Caserta ha ospitato una conferenza formativa dedicata alla prevenzione della violenza di genere, rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi prime, terze. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VIOLENZA DOMESTICA | Urgente rafforzare prevenzione e protezione per le donne in Calabria. Parliamone! #StopViolenza - facebook.com Vai su Facebook
Da 25 anni a #Bolzano "Il Germoglio" offre un servizio di prevenzione della violenza sui minori e consulenza sul fenomeno Vai su X
Prevenzione della violenza di genere coi carabinieri al liceo scientifico 'Armando Diaz' - Una presenza istituzionale significativa, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’impegno dell’Arma in un tema tanto delicato quanto urgente ... Da casertanews.it
Stop alla violenza di genere, carabinieri e magistrati a confronto con gli studenti - Quattrocento ragazze e ragazzi delle superiori a Palazzo Ducale per una giornata organizzata dal Comando provinciale di Genova. Riporta ilsecoloxix.it
25 novembre, la campagna di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri - In occasione del 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova campagna di comunicazione e responsabilizzazio ... Lo riporta corrieredellacalabria.it