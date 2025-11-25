Prevenzione della violenza di genere coi carabinieri al liceo scientifico ' Armando Diaz'

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo ScientificoArmando Diaz” di Caserta ha ospitato una conferenza formativa dedicata alla prevenzione della violenza di genere, rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi prime, terze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

