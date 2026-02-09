Premio Buone Notizie 2026 | tra i premiati i giornalisti Stella Cakir e Iantosca

Gian Antonio Stella, Esma Çakir e Angela Iantosca sono i tre vincitori dell’edizione 2026 del Premio Buone Notizie. Stella, noto come uno dei più importanti editorialisti italiani, riceve il riconoscimento per il suo lavoro di lunga data. Çakir, corrispondente di Euronews dall’Italia e già presidente della Stampa Estera, si distingue per il suo impegno nel raccontare storie dall’estero. Iantosca invece si fa conoscere come una voce di denuncia che porta il giornalismo militante sul palco, trasformando reportage scritti in performance teatrali. La premia

