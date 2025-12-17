Gli auguri tra buone notizie e opportunità per i giovani | arrivederci al 2026 e #HappyNoiMagazine!

Gli auguri tra buone notizie e nuove opportunità per i giovani: torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito dedicato alle nuove generazioni. Dal 1996, Gazzetta del Sud accompagna i giovani con contenuti innovativi e progetti educativi, pronti a ispirare e sostenere il loro percorso di crescita. La settima stagione 2025-2026 della GDS Academy e il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” aprono nuove strade di formazione e coinvolgimento.

Torna Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L'appuntamento è il giovedì (fino a 18 maggio 2026) nell'edicola fisica.

