Pozzi provvidenziale Giovannini fa e disfa

Giovannini si mette in mostra nel finale, salvando il risultato per la sua squadra. Dopo un primo tempo di occasioni, Pozzi si fa trovare pronto e respinge un tiro di Manetti, mantenendo il punteggio aperto. Poco dopo, su Onofri, si tuffa e alza sopra la traversa, tenendo in piedi le speranze dei suoi. In avvio, un intervento decisivo su Palomba aveva già evitato il peggio. La partita resta aperta, ma i portieri sono stati protagonisti.

Pozzi 7 Provvidenziale su Manetti evita il 2 a 0. Su Onofri a cinque dalla fine alza sulla traversa. A inizio gara gran parata anche su Palomba. Ceccacci 7,5 Con un rasoterra da fuori area sul secondo palo incornicia una partita perfetta. Sempre in anticipo, vince duelli a tutto campo. Primasso 6,5 Padrone della propria area. Domina nei contrasti aerei. Zoia 6 Fornisce a Durmush il pallone per il possibile vantaggio. Bene dietro. Durmush 6 Sciupa la prima grande occasione del match con un tiro debole. Nel primo tempo con la sua agilità pone in costante difficoltà il Forlì. Pur calando nella ripresa mette lo zampino anche nel gol del pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pozzi provvidenziale, Giovannini fa e disfa Approfondimenti su Pozzi Provvidenziale Thor è davvero un martello divino. Barford ci prova, Caupain fa e disfa Hellas beffato al Bentegodi. Giovane fa e disfa, il Parma ringrazia e vince La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pozzi Provvidenziale Pozzi provvidenziale, Giovannini fa e disfaPozzi 7 Provvidenziale su Manetti evita il 2 a 0. Su Onofri a cinque dalla fine alza sulla traversa. A inizio gara gran parata anche su Palomba. Ceccacci 7,5 Con un rasoterra da fuori area sul secondo ... ilrestodelcarlino.it Pozzi a tratti miracoloso, Giovannini tra tecnica e agilitàPaganini 7: alla mezz’ora bucando Seghetti sul suo palo impreziosisce una partita arricchita da tanti recuperi palla. Il palo sul finale è soltanto una delle varie circostanze in cui tenta la ... ilrestodelcarlino.it AVVISO IMPORTANTE ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE Si avvisa che, a causa della recente frana limitrofa la Cappella di Maria Ss. dei Pozzi, la cavità posta sotto il costone (grotta degli ex voto) e l’area immediatamente circostante non sono accessibili. P facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.