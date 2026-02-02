' Trilogia dei poveri cristi – Pueblo' di Ascanio Celestini al Teatro al Parco

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) PUEBLOdi e con Ascanio Celestinimusica di Gianluca CasadeiProduzione Fabbrica, Roma Europa Festival, Teatro CarcanoDistribuzione a cura di MismaondaIo mi chiamo Violetta. A me la cassa mi piace. Faccio la pipì prima di sedermi come le bambine prima di mettersi in viaggio. Sul seggiolino della mia cassa sono una regina in trono, e i clienti sono sudditi gentili che mi vengono a regalare le cose.Ascanio Celestini è nato a Roma nel 1972. I suoi testi sono legati a un lavoro di ricerca sul campo e indagano nella memoria di eventi e questioni relative alla storia recente e all’immaginario collettivo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

In “I Poveri Cristi” di Ascanio Celestini, si esplora la condizione degli invisibili in Italia, partendo dalle storie dei facchini.

La Trilogia di Celestini. Storie di Poveri cristi in scena al Fabbricone. Vite fragili e non luoghiIl trittico intenso e poetico racconta l’umanità dolente degli emarginati del nostro tempo: una prostituta, un barbone o un facchino africano. Giovedì ecco Laika, venerdì Pueblo, sabato e domenica Rum ... msn.com

Così sono diventato la voce dei Poveri Cristi, che vivono ai marginiParte dal Teatro Carcano di Milano la tournée del nuovo spettacolo dell'autore e attore romano, Poveri Cristi. Una raccolta ogni sera diversa delle storie degli abitanti delle periferie, dei ... vita.it

