Welfare della Gente di Mare | rinnovata l’iniziativa natalizia al Porto di Milazzo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, si è rinnovata la tradizionale iniziativa promossa dal Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo, volta a testimoniare vicinanza e attenzione ai marittimi imbarcati sulle navi petroliere in transito nella rada del. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

