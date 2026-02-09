Pompeo | ' O crediamo in noi stessi o diventeremo vassalli di Pechino'

L’ex segretario di Stato Mike Pompeo mette in guardia l’Occidente: o riprendiamo fiducia in noi stessi o finiremo sotto il controllo di Pechino. Parla di una sfida che va oltre gli aspetti economici e militari, tocca l’identità stessa delle democrazie occidentali. Pompeo avverte che il rischio di diventare vassalli di Pechino è reale se non ci si risveglia subito.

(Adnkronos) - L'Occidente è davanti a una sfida esistenziale. Non economica, non solo militare, ma profondamente politica, morale e civile. È questo il filo conduttore dell'intervento di Mike Pompeo all'Ispi, dove l'ex segretario di Stato e direttore della Cia ha presentato l'edizione italiana del suo libro “ Mai un passo indietro. In lotta per l'America che amo ” (Liberlibri), in un incontro moderato da Maurizio Molinari, che per l'edizione italiana del libro ha scritto il saggio introduttivo, e aperto dalla presidente dell'Ispi Mariangela Zappia. Uno degli elementi più interessanti è che Pompeo, l'unico che è riuscito a “sopravvivere” quattro anni durante il primo mandato Trump, senza dimettersi o essere cacciato, ed è tuttora uno degli uomini più ascoltati del presidente, non si tira indietro dal criticare l'atteggiamento “negoziale” dell'attuale amministrazione con Iran, Russia e Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

