Lobotka | Crediamo in noi stessi sappiamo di avere le qualità per battere la Roma
Napoli, Lobotka: “Momento non facile prima della sosta, felici per le due vittorie, siamo concentrati sulla Roma, è un’ottima squadra, con il 3-4-3 più compatti e offensivi”. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC. Queste le sue parole: “Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice ovviamente delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita. La Champions League è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Lobotka: Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene e non abbiamo vinto la partita e quindi abbiamo perso due punti. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
Tra le cause, la stanchezza per il primo tempo a tutta e la ricaduta, crediamo, in un rilassamento inconscio. - facebook.com Vai su Facebook
Lobotka: "Momento non facile prima della sosta". Poi parla del big match con la Roma - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare l'avvio di stagione degli azzurri. Secondo tuttomercatoweb.com
Lobotka: "Col 3-4-3 più compatti e offensivi, con la Roma grande verifica! Dopo Bologna-Napoli è stata dura, all'intervallo col Qarabag..." - Il calciatore del Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Segnala msn.com
Lobotka: “Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita” - ] ... Scrive pianetazzurro.it