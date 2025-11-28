Lobotka | Crediamo in noi stessi sappiamo di avere le qualità per battere la Roma

Napoli, Lobotka: “Momento non facile prima della sosta, felici per le due vittorie, siamo concentrati sulla Roma, è un’ottima squadra, con il 3-4-3 più compatti e offensivi”. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC. Queste le sue parole: “Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice ovviamente delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita. La Champions League è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Lobotka: Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene e non abbiamo vinto la partita e quindi abbiamo perso due punti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

