Le piccole e medie imprese italiane stanno uscendo più di quanto entrino dal mercato azionario. In meno di due anni, sono spariti oltre 44 miliardi di euro dal listino, secondo il rapporto di Consob e Cetif-Università Cattolica. La situazione evidenzia come molte di queste aziende trovino difficile accedere ai capitali necessari per crescere e rimanere competitive.

Le Pmi italiane dicono di voler crescere. E quando si parla di crescita vera - quella che ti fa investire, assumere, innovare - il mercato dei capitali dovrebbe essere la scorciatoia più logica. Eppure, nella pratica, per molte imprese la Borsa resta una porta socchiusa: si entra con fatica e si esce sempre più spesso. Tra il 2023 e la prima metà del 2025 sono arrivate in Borsa 62 Pmi, ma nello stesso periodo 86 sono uscite. Risultato: il listino si è ristretto e, soprattutto, sono evaporati oltre 44 miliardi di euro di capitalizzazione. Non è uno slogan: è quello che fotografa il Primo Rapporto dell’Osservatorio “Pmi e Mercato dei Capitali”, nato dalla collaborazione tra Consob e Cetif – Università Cattolica, che per la prima volta prova a mettere ordine, numeri alla mano, su accesso e permanenza delle piccole e medie imprese italiane sui mercati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pmi in Borsa, più uscite che ingressi: in meno di due anni 44 miliardi spariti dal listino

SpaceX, valutata circa 800 miliardi di dollari, si prepara a quotarsi in Borsa.

