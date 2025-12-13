SpaceX ha un valore di 800 miliardi Musk pronto a quotarla in Borsa | che significa

SpaceX, valutata circa 800 miliardi di dollari, si prepara a quotarsi in Borsa. Questa mossa potrebbe portare l'azienda a diventare la più preziosa società privata al mondo, riflettendo il crescente interesse e il valore nel settore aerospaziale e tecnologico. L'operazione segna un passo importante nella storia dell'industria spaziale e delle startup innovative.

Il valore stimato in questi mesi permetterà a SpaceX di essere la più preziosa società privata al mondo. Musk ha deciso di lanciarsi in Borsa per ottenere quella liquidità necessaria a realizzare alcuni dei suoi progetti più ambiziosi. Ildifforme.it

