pisa milan ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3 5 2 di mister allegri

Massimiliano Allegri sta studiando la formazione per la partita di venerdì sera contro il Pisa. L’allenatore dei rossoneri pensa a come schierare l’attacco nel suo 3-5-2. La sfida si gioca alla 'Cetilar Arena' alle 20:45. I giocatori in attacco sono ancora da decidere, ma Allegri sta valutando varie opzioni per mettere in campo la formazione migliore.

Dopo tre giorni di riposo, il Milan ha svolto ieri, domenica 8 febbraio, la sua prima seduta di allenamento a Milanello per iniziare a preparare la trasferta in casa del Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20:45. Nella seduta di ieri, Rafael Leao ha lavorato in gruppo, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, ma con un ritmo blando per tenere sotto controllo la pubalgia: un problema che lo sta condizionando molto negli scatti. Per il 'CorSport', in linea teorica Leao è a disposizione per Pisa-Milan. Mentre sono ancora da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Verso Pisa-Milan, come stanno Pulisic e Leao? Le novità da MilanelloIl Milan è tornato ad allenarsi dopo i tre giorni di pausa concessi da mister Allegri: ecco le novità sui due fuoriclasse rossoneri. spaziomilan.it

Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per AllegriIl Milan continua a rincorrere l'Inter, ma prima c'è da svuotare l'infermeria. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , i rossoneri ritroveranno contro il Pisa sia ... fantacalcio.it

