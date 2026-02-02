Bologna-Milan quanti problemi per Allegri | ecco chi può giocare in attacco domani
Domani sera il Milan affronta Bologna in una partita difficile. Allegri deve fare i conti con diversi infortunati e rischia di scendere in campo con un attacco rimaneggiato, forse inedito per la sua squadra. La formazione rossonera si prepara a giocare con molte assenze, cercando comunque di portare a casa i tre punti.
Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri sarà un'altra partita complicata. Da affrontare con assenze importanti e con lo stato fisico - precario - di alcuni titolari. I problemi, però, per Allegri non finiscono qui: Christian Pulisic e Rafael Leao, infatti, non sono al meglio. Il primo è alle prese con una borsite; soltanto oggi deciderà se aggregarsi al gruppo o restare a casa. Il secondo sarà convocato, ma convive con un'infiammazione all'adduttore che lo sta limitando molto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bologna Juve, chi in attacco tra David e Openda? C’è un bianconero favorito sull’altro per la delicata trasferta del Dall’Ara: chi può giocare
In vista della trasferta al Dall’Ara, si fa sempre più concreta la sfida tra David e Openda per un posto in attacco.
Milan-Sassuolo, Allegri: “Bollettino infortunati, ecco chi non ci sarà domani”
In vista della sfida di domani tra Milan e Sassuolo, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha fornito un aggiornamento sullo stato degli infortunati e sulle assenze previste per la partita della 15^ giornata di Serie A 2025-2026.
Verso Bologna-Milan: la situazione infortunati e recuperiSecondo quanto riferito da Beppe Di Stefano, il Milan affronterà la trasferta di Bologna martedì sera con diversi acciaccati e infortunati. In primis Alexis Saelemaekers che non ... milannews.it
Bologna-Milan: Allegri insegue l’Inter, Italiano cerca la svolta al Dall’AraBologna-Milan chiude la 23ª giornata di Serie A martedì 3 febbraio alle 20:45. Allegri insegue l'Inter a -8, Italiano cerca punti per l'Europa. Diretta su DAZN. lifestyleblog.it
Bologna-Milan, ancora da definire la formazione rossonera: Leao vuole esserci, provato un tandem d’eccezione a Milanello x.com
Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma. Questi i risultati della domenica: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. Lunedì Udinese-Roma, martedì Bologna-Milan. - facebook.com facebook
