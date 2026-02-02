Domani sera il Milan affronta Bologna in una partita difficile. Allegri deve fare i conti con diversi infortunati e rischia di scendere in campo con un attacco rimaneggiato, forse inedito per la sua squadra. La formazione rossonera si prepara a giocare con molte assenze, cercando comunque di portare a casa i tre punti.

Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri sarà un'altra partita complicata. Da affrontare con assenze importanti e con lo stato fisico - precario - di alcuni titolari. I problemi, però, per Allegri non finiscono qui: Christian Pulisic e Rafael Leao, infatti, non sono al meglio. Il primo è alle prese con una borsite; soltanto oggi deciderà se aggregarsi al gruppo o restare a casa. Il secondo sarà convocato, ma convive con un'infiammazione all'adduttore che lo sta limitando molto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, quanti problemi per Allegri: ecco chi può giocare in attacco domani

Approfondimenti su Bologna Milan

In vista della trasferta al Dall’Ara, si fa sempre più concreta la sfida tra David e Openda per un posto in attacco.

In vista della sfida di domani tra Milan e Sassuolo, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha fornito un aggiornamento sullo stato degli infortunati e sulle assenze previste per la partita della 15^ giornata di Serie A 2025-2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; Classifica Serie A un anno dopo: boom del Como; Serie A – Spettatori 22° turno: netto aumento rispetto al turno precedente; Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col Celtic.

Verso Bologna-Milan: la situazione infortunati e recuperiSecondo quanto riferito da Beppe Di Stefano, il Milan affronterà la trasferta di Bologna martedì sera con diversi acciaccati e infortunati. In primis Alexis Saelemaekers che non ... milannews.it

Bologna-Milan: Allegri insegue l’Inter, Italiano cerca la svolta al Dall’AraBologna-Milan chiude la 23ª giornata di Serie A martedì 3 febbraio alle 20:45. Allegri insegue l'Inter a -8, Italiano cerca punti per l'Europa. Diretta su DAZN. lifestyleblog.it

Bologna-Milan, ancora da definire la formazione rossonera: Leao vuole esserci, provato un tandem d’eccezione a Milanello x.com

Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma. Questi i risultati della domenica: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. Lunedì Udinese-Roma, martedì Bologna-Milan. - facebook.com facebook