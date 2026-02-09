Picchiato nel sonno e minacciato con una pistola alla testa | decisa condanna a 7 anni

Da agrigentonotizie.it 9 feb 2026

Zouhaier Ali, un tunisino di 41 anni, è stato condannato a sette anni di carcere. L’uomo era entrato in un’abitazione a Palma di Montechiaro, lo scorso mese, e aveva picchiato il proprietario mentre lo minacciava con una pistola. La vittima, ancora scossa, ha riconosciuto Ali durante il processo. La sentenza è definitiva.

È stato condannato a sette anni di reclusione Zouhaier Ali, 41 anni, cittadino tunisino, accusato di avere fatto irruzione in un’abitazione a Palma di Montechiaro picchiando e minacciando il proprietario con una pistola. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

