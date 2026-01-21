A Brescia, il titolare della tabaccheria 151 di via Zamboni, Sergio Zappini, è stato aggredito da un rapinatore che gli ha colpito la testa con una pistola. Dopo aver cercato di difendere il suo negozio, Zappini è stato medicato per le ferite riportate. L’episodio avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei commercianti locali.

Brescia, 21 gennaio 2026 – Ha la testa i ncerottata, Sergio Zappini, il titolare della tabaccheria 151 di via Zamboni a Brescia. Ieri sera, un’oretta prima della chiusura, ha subito una rapina violenta. E il malvivente che aveva fatto irruzione nel suo negozio, per assicurarsi l’incasso, lo ha messo fuori gioco colpendolo alla testa con il calcio della pistola. Il presunto autore del colpo è già stato arrestato dalla Mobile: si tratta di un ventenne di Gavardo, un pluripregiudicato residente in provincia. Le immagini della telecamera interna alla tabaccheria è chiarissima. Sono le 18.20 quando il rapinatore varca l’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, tabaccaio reagisce al rapinatore: picchiato alla testa con la pistola. “Ho difeso il mio lavoro”

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneA Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.

Leggi anche: Picchiato e rapinato con una pistola puntata alla testa mentre dorme: chiesta condanna a 5 anni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Questa è una rapina, ma il tabaccaio non consegna i soldi e scoppia una violenta zuffa: il video.

Questa è una rapina, ma il tabaccaio non consegna i soldi e scoppia una violenta zuffa: il videoL'esercente è stato colpito diverse volte con il calcio della pistola (risultata poi finta). L'autore del colpo è stato individuato poco dopo ... today.it

Brescia, rapina armata in tabaccheria: ferito il titolareL'episodio nella serata di lunedì alla rivendita di via Zamboni. Il bandito, arma in pugno, ha intimato di consegnare il denaro, ma il proprietario ha reagito, venendo ferito alla testa con il calcio ... quibrescia.it

Un tabaccaio affronta un rapinatore che ha fatto irruzione con una pistola (rivelatasi poi giocattolo) all'interno del suo negozio la sera del 19 gennaio 2026 a Brescia, in via Zamboni 151. Nasce una colluttazione fino a quando il rapinatore riesce a fuggire con - facebook.com facebook

Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: ferito il titolare x.com