' Piano solo' grande appuntamento con il celebre e poliedrico artista Morgan

Questa sera il Teatro De Micheli di Copparo si riempirà di musica. Morgan salirà sul palco alle 21 per il suo concerto ‘Piano solo’. L’artista proporrà un viaggio tra i suoi successi, suonando al pianoforte. Il pubblico aspetta con entusiasmo, pronto a vivere un evento unico e intimo con uno dei più apprezzati musicisti italiani.

