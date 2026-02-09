' Piano solo' grande appuntamento con il celebre e poliedrico artista Morgan
Questa sera il Teatro De Micheli di Copparo si riempirà di musica. Morgan salirà sul palco alle 21 per il suo concerto ‘Piano solo’. L’artista proporrà un viaggio tra i suoi successi, suonando al pianoforte. Il pubblico aspetta con entusiasmo, pronto a vivere un evento unico e intimo con uno dei più apprezzati musicisti italiani.
Il Teatro De Micheli di Copparo si prepara ad ospitare un evento speciale. Venerdì 13 alle 21, infatti, a salire sul palcoscenico sarà Morgan, pronto ad incantare il pubblico con il concerto ‘Piano solo’: al pianoforte, il celebre e poliedrico artista proporrà un percorso tra i propri successi e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
